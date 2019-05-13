إحالة رئيس لجنتين ومراقب ومسئول أمن و 6 ملاحظين بكفر الشيخ للتحقيق

كفر الشيخ – محمد سليمان

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إحالة رئيسى لجنتين ومراقب، و6 ملاحظين، ومسئول أمن، للتحقيق وتغييرهم بلجنتين تابعتين لإدارة بيلا التعليمية، كما استجاب اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ لوكيل الوزارة بإرسال قوة أمنية برئاسة العميد أحمد نشأت مأمور مركز بيلا لغلق مكتبتين قريبتين من لجان الإعدادية ببيلا ، طوال امتحانات الطلاب، لعثورها على أوراق إجابة بأيدى أولياء الأمور خارج اللجان.

كما قررت وكيل الوزارة، نقل جميع أوراق طلاب مدارس إدارة بيلا التعليمية لتصحيحها فى الكنترول الرئيسى بكفر الشيخ بدلاً من تصحيحها فى كنترول الشهادة الإعدادية ببيلا .

جاء ذلك خلال تفقد الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، للجان مدرسة أحمد عبد العزيز الإبتدائية، ولجنة مدرسة بيلا الإعدادية بنات القديمة، وقررت وكيل الوزارة استبعاد رئيس لجنة مدرسة أحمد عبد العزيز الإبتدائية، واثنين من الملاحظين، كما استبعدت وكيل الوزارة رئيس لجنة مدرسة بيلا الإعدادية القديمة، ومراقب الدور، و4 ملاحظين باللجنتين 6 و 10، وتم استبدالهم بملاحظين أخرين وتم إحالتهم جميعا للتحقيق لعدم إنضباط اللجنتين، وأدى 52 ألف و331 طالباً وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية فى 318 لجنة فى اليوم الثانى للامتحانات.

وأضافت وكيل الوزارة، أنها ناقشت الطلاب والطالبات فى مستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وتبين أنه جاء من المنهج الدراسى للفصل الدراسى الثاني، وجاءت الاسئلة فى مستوى الطالب المتوسط.