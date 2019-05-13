video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 13 مايو 2019 11:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات بعد هجوم بالشرق الأوسط

الإثنين، 13 مايو 2019 10:27 ص
أسعار النفط ترتفع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات بعد هجوم بالشرق الأوسط النفط _ أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين بفعل تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط المهمة لإنتاج الخام، فى الوقت الذى ينتاب فيه القلق المستثمرين والتجار بشأن آفاق النمو الاقتصادى العالمى فى ظل تعثر محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 71 دولارا للبرميل، مرتفعة 38 سنتا أو 0.5 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 61.73 دولار للبرميل مرتفعة سبعة سنتات أو 0.1% مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

وقالت السعودية اليوم إن ناقلتى نفط سعوديتين كانتا من بين سفن استهدفتها "أعمال تخريبية" قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة، ونددت بتلك الهجمات بوصفها محاولة لتقويض أمن إمدادات النفط العالمية.

والسعودية والإمارات فى المركز الأول والثالث بين أكبر المنتجين على الترتيب فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وفقا لأحدث مسح لرويترز.

وقال أبهيشك كومار رئيس التحليلات لدى إنترفاكس إنرجى فى لندن "تصاعد التوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، بجانب الانخفاض الحاد فى إمدادات النفط من فنزويلا وإيران، سيظلان يدفعان الأسعار للصعود".

وتتلقى الأسواق الدعم من سعى واشنطن لخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتقليص صادرات فنزويلا، حيث تتسبب مشكلات فى البنية التحتية أيضا فى تراجع الإنتاج.

ويقول كومار إن النزاع التجارى بين واشنطن والصين والذى تصاعد الأسبوع الماضى سيظل يكبح الأسعار.

وتمثل الولايات المتحدة والصين معا 34 % من الاستهلاك العالمى للنفط فى الربع الأول من 2019 وفقا لما تظهره بيانات من وكالة الطاقة الدولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية تعلن استهداف ناقلتى نفط فى مياه الإمارات

عضو بمجلس الدولة الليبى: فتح المؤسسة الوطنية للنفط مكتب فى هيوستن "غير صائب"

تعرف على تأثير الحرب النتجارية على أسعار الذهب والنفط والأسهم

النفط يقلص مكاسبه بعد تصعيد الولايات المتحدة الحرب التجارية مع الصين

أذربيجان: السعودية لن تتخذ خطوات أحادية بشأن اتفاق النفط حتى يونيو

النفط

اسعار النفط اليوم

الشرق الاوسط

انتاج الخام

اخبار الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

ركله جزاء وبطاقه حمراء وهدف تسلل أهم الأحداث في لقاء الزمالك والداخلية

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

النصف الآخر 7.. "صوفى جريجوار" النص الحلو للزعيم الوسيم.. زوجة رئيس وزراء كندا مذيعة وناشطة خيرية وأم.. حاربت مرض شره الطعام فى مراهقتها.. تعرفت على جاستن فى حدث خيرى وتزوجا بعد عامين.. تصف ترودو بأنه أميرها

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة