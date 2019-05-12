15 كيلو أستروكس تدخل عاطلا وسائقا قفص اتهام محكمة الجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة بإحالة عاطل وسائق إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة الاتجار فى مخدر الاستروكس.

كانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة النزهة للحالة الأمنية حيث اشتبهوا فى شخصين تبين بفحصهما أنهما "أحمد ر.ع " 21 سنة، عاطل، "عمرو أ.م " 19 سنة، سائق، ويستقلان سيارة قيادة وملك الأول.

وبتفتيش العاطلين ضبط رجال المباحث بحوزتهما كمية من الإستروكس المخدر وزنت 15 كيلو و150 جراما ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق وحبست المتهمين على ذمته وأحالتهما إلى محكمة الجنايات.