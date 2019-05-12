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يعنى ايه محضر سرقة كهرباء بنظام الضبطية القضائية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 12 مايو 2019 07:00 م
يعنى ايه محضر سرقة كهرباء بنظام الضبطية القضائية.. اعرف التفاصيل سرقة تيار - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه  أهم المعلومات عن محاضر سرقات التيار الكهربائى التى يتم تحريرها من خلال استخدام حق الضبطية القضائية التى تم منحها من قبل وزارة العدل لعدد 529 مهندس بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى هى كالآتى:-

1-  أصدر وزير العدل قرار بالموافقة على منح 529 موظف من العاملين بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة حق الضبطية القضائية لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى.

2- تم اختيار الـ 529 موظف من رؤساء القطاعات ومديرى العموم بشركات توزيع الكهرباء بعد التأكد من نزاهتهم من خلال الفهم بالشركة.

3- لموظف الكهرباء الحق فى تحرير محضر سرقة تيار للمخالفين و تحديد قيمة الغرامة بناء على حجم السرقة.

4- يتم تحصيل غرامات سرقات التيار الكهربائى بواسطة شركات توزيع الكهرباء.

5-تمكنت شركات توزيع الكهرباء من تحرير 79 ألف 432 محضر سرقة تيار.

6- تمكنت وزارة الكهرباء من  تحصيل 157 مليون 290 ألف جنيه من هذه المحاضر من اجمالى 562 مليون 200 الف جنيه.

7- تستهدف وزارة الكهرباء و الطاقة توفير 2 مليار جنيه من سرقات التيار الكهربائي بحلول يونيو المقبل.

 
 

 


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