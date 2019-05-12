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وكيل تعليم "كفر الشيخ" تستبعد ملاحظين بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية

الأحد، 12 مايو 2019 11:49 ص
وكيل تعليم "كفر الشيخ" تستبعد ملاحظين بلجنة امتحانات الشهادة الإعدادية وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استبعاد ملاحظين باللجنة رقم "1" بمدرسة العقولة التابعة لإدارة الرياض التعليمية، لعدم إنضباط اللجنة ووجهت أنظار لمراقب الدور.

جاء ذلك خلال تفقدها لعدد من مدارس إدارة الرياض التعليمية لمتابعة أولى امتحانات الصف الثالث الإعدادى، حيث يؤدى 52 ألف و331 طالباً وطالبة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، امتحان مادتى اللغة العربية فى318 لجنة.

كما وجهت وكيل الوزارة إنذار شديد اللهجة لمديرة إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لأنها فوجئت بعدم وجود معلمين فى مركز التجمع بمدرسة دقلت للتعليم الأساسى، وعدم وجود دفتر حضور، وعدم إتخاذ أى إجراءات من شأن تواجد المعلمين بمركز التجمع لمد اللجان بالملاحظين فى حالة وجود حالات طارئة تستدعى ذلك.

وأكدت وكيل الوزارة أن زيارتها للمدارس لن يشمل لجان الشهادة الإعدادية ولكن سيشمل مراكز تجمع المعلمين فى كل الإدارات التعليمية لضمان وجود معلمين يمكن الاستعانة بهم فى حالة وجود حالات طارئة للملاحظين باللجان .

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات (2)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات (3)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات (5)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات (6)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات (7)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات (13)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات

 

وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات (15)
وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد لجان الامتحانات 

 


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