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وفاة الكاتب ياسر ياسين الصحفى بأخبار اليوم بعد صراع مع المرض

الأحد، 12 مايو 2019 10:13 م
وفاة الكاتب ياسر ياسين الصحفى بأخبار اليوم بعد صراع مع المرض الزميل الراحل ياسر ياسين
كتب عبده زكى
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توفى إلى رحمة الله مساء اليوم الأحد الزميل ياسر ياسين الصحفى بأخبار اليوم داخل مستشفى خاص فى المهندسين بعد صراع مع المرض.

وتجمع عدد كبير من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة أمام المستشفى، حيث ودعوا الزميل إلى مثواه الأخير ليدفن صباح غد الاثنين بمقابر العائلة فى مركز البدارى محافظة أسيوط.

وعمل ياسر ياسين فى عدة صحف، أخرها مؤسسة أخبار اليوم التى حرص قادتها والصحفيين فيها على وداعه بكثير من الحزن والحسرة والألم .

واتسم الزميل ياسر ياسين على مدار حياته التى توقفت عند الـ 45 عاما بحسن الخلق والكرم وعشقه لمهنة الصحافة وعلاقته الجيدة بالزملاء.

 


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