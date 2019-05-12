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وزيرة السياحة تتوقع 7 ملايين مشاهد لسلسلة أفلام وثائقية إيطالية عن مصر

الأحد، 12 مايو 2019 10:43 م
وزيرة السياحة تتوقع 7 ملايين مشاهد لسلسلة أفلام وثائقية إيطالية عن مصر رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية
كتبت فاطمة شوقى
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توقعت رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية أن تحظى سلسلة أفلام وثائقية من انتاج مجموعة "ميديا ست" الإيطالية عن مصر بمشاهدة 7 مليون عبر برنامج "فريدوم" (حرية) الذى قدمه المذيع الإيطالى الشهير روبرتو جاكوبو.

والأفلام، التى تم تدشين الجزء الثانى منها فى حفل ساهر ليلة أمس السبت، تم تصويرها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية داخل الأهرامات والعديد من المناطق الأثرية الأخرى.

ويضم الجزء الثانى من الأفلام الوثائقية 13 فيلما من إجمالى 25، من بينهم 12 تم تصويرها وعرضها فى الفترة من سبتمبر إلى فبراير الماضي. ومن المقرر بدء إذاعة السلسلة الجديدة فى 22 مايو الجاري.

وصرحت المشاط، فى حوار قصير خاص لوكالة "نوفا" الإيطالية على هامش الحفل، "متوقعين أن تحظى بـ 7 مليون مشاهد"، مضيفة "بعد عرض البرنامج فى فبراير الماضي، كان هناك أكثر من 2 مليون مشاهدة، فكان هناك حرص شديد جدا على عمل جزء ثانى يتضمن ليس فقط صور عن مصر ولكن حكاية ما وراء المكان."

وحول العلاقات مع إيطاليا، قالت المشاط إن "العلاقة بين مصر وإيطاليا طويلة جدا وتاريخية سياسيا واقتصاديا. وبالتالى إلقاء الضوء على ما يحدث فى مصر كالمتحف المصرى الكبير وتوقعات افتتتاحه نهاية 2020 كلها أمور هامة جدا يهمنا أن يعرف عنها المواطن الإيطالى يعرف عنها. وندعوه دايما لزيارتنا."

 

 

 

 


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