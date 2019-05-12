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ناخبو ليتوانيا يتوجهون لمراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد

الأحد، 12 مايو 2019 09:55 ص
ناخبو ليتوانيا يتوجهون لمراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد صندوق انتخابات ـ صورة أرشيفية
فيلينيوس(أ ش أ)
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توجه الناخبون فى ليتوانيا اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيسة داليا جريباوسكايتى التى أتمت فترتين رئاسيتين وهو العدد الأقصى لفترات الرئاسة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن 9 مرشحين يشاركون فى السباق الرئاسى الذى يعتقد أنه قد يؤدى إلى انتخابات إعادة بعد أسبوعين، ويعد رئيس الوزراء ساوليوس سكفيرنيليس والخبير الاقتصادى جيتاناس نوسيدا ووزيرة المالية السابقة انجريدا سيمونيتا أبرز المرشحين.

وركزت الحملات الانتخابية على القضايا المحلية مثل الاقتصاد والفساد والرخاء الاجتماعى.

يذكر أن الناخبين يشاركون بآرائهم أيضا فى استفتاء حول تعديل دستورى يسمح بازدواج الجنسية لمئات الآلاف من مواطنى البلاد الذين يعيشون بالخارج.

 


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