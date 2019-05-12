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موانئ البحر الأحمر: رفع درجة الاستعداد مع عودة العمالة المصرية من دول الخليج

الأحد، 12 مايو 2019 11:25 ص
موانئ البحر الأحمر: رفع درجة الاستعداد مع عودة العمالة المصرية من دول الخليج اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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أعلن اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بموانئ (سفاجا/الغردقة/نويبع) وذلك لبدء موسم عودة العمالة المصرية بدول الخليج لقضاء أجازة الأعياد مع ذويهم.

وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان له، بأن مديرى الموانئ سيقومون بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات وتوافر الأعداد المناسبة من ضباط الجوازات والتفتيش والجمارك لسرعة إنهاء الإجراءات الإفراج عن سيارات التربتيك القادمة بصحبة الركاب، والتأكيد على تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحيين لحل أى مشكلة مع إدارة الميناء فى حينه، والتنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب إلى محافظتهم.

وأشار إلى أنه هناك تنسيق مع شرطة المرور بالمحافظات لتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ، وضرورة إلتزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات وإلزام مالكى العبارات بالإلتزام بالأعداد المسموح بها وضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة وقيام لجنة من التفتيش البحرى بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر، للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الأطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.

 

 


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