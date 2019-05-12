video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 10:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مميش: عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

الأحد، 12 مايو 2019 10:29 ص
مميش: عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس، شهدت اليوم الأحد، عبور 46 سفينة، بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقريررسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون و 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال AL MASSRAP بحمولة  156 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى الصين  .
 
وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة) ، بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO  NEWSERLANDS، بحمولة 160 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى اليونان.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مميش: عبور 43 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.2 مليون طن

مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس بحمولة 4.6 مليون طن

مميش: عبور 60 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 4.6 مليون طن

الفريق مهاب مميش: عبور 42 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

اخبار هيئه قناه السويس

عبور السفن

البيان الملاحي

اخبار مصر

مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة