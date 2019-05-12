مميش: عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس، شهدت اليوم الأحد، عبور 46 سفينة، بحمولة 3.3 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقريررسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفينة بحمولة مليون و 900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال AL MASSRAP بحمولة 156 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة، ومتجهة إلى الصين .

وعبرت 20 سفينة من اتجاه الجنوب(القناة الجديدة) ، بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات التى ترفع علم هونج كونج COSCO NEWSERLANDS، بحمولة 160 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى اليونان.