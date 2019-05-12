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مصر تدين بأشد العبارات تعرض سفن لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات

الأحد، 12 مايو 2019 10:32 م
مصر تدين بأشد العبارات تعرض سفن لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للإمارات وزارة الخارجية
كتب محمد الجالى
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن إدانتها بأشد العبارات لتعرض أربع سفن لعمليات تخريب بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ كما تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي وسلامة كافة حدوده البرية والبحرية.
 
وأكد البيان على تضامُن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها والتصدي لكل المحاولات لزعزعة استقرار دولة الإمارات الشقيقة، مؤكداً على العلاقات الخاصة والمتينة التي تربط البلديّن والعمل المشترك للتصدي لكافة التهديدات لأمنهما القومي واتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل حفظ أمن واستقرار دولة الإمارات وتحقيق رفاهية شعبها الكريم.

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