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مصرع طالب صدمته سيارة بقرية بنى حافظ التابعة لمركز ملوى جنوب المنيا

الأحد، 12 مايو 2019 10:20 م
مصرع طالب صدمته سيارة بقرية بنى حافظ التابعة لمركز ملوى جنوب المنيا إسعاف - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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لقى طالب مصرعه إثر اصطدامه بسيارة بقرية بنى حافظ التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا، حيث تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى يفيد تلقيه إخطارا من قسم الشرطة بملوى عن مصرع محمود ج 15 سنة طالب ومقيم قرية التابوت التابعة لمركز ملوى وأصيب باشتباه نزيف بالمخ ونزيف فى البطن وتوفى أثناء تحويله لمستشفى المنيا الجامعى، بينما فرت السيارة هاربة عقب الحادث.

تم تشكيل فريق من البحث الجنائى لتحديد وضبط السيارة والمتهم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 7360 جنح مركز شرطة ملوى، وتولت النيابة التحقيق حول الواقعة.

 

 


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