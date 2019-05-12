مصرع شخص وأصابة 7 فى حادث تصادم بطريق بنها - كفر شكر

القليوبية نيفين طه

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل فى طريق" بنها - كفر شكر" بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير ادارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث تصادم فى طريق" بنها_ كفر شكر".

انتقل رجال المرور والإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى و سيارة نقل ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .