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مصرع شخص وأصابة 7 فى حادث تصادم بطريق بنها - كفر شكر

الأحد، 12 مايو 2019 07:37 م
مصرع شخص وأصابة 7 فى حادث تصادم بطريق بنها - كفر شكر حادث تصادم -ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل فى طريق" بنها - كفر شكر" بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير ادارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث تصادم فى طريق" بنها_ كفر شكر".
 
انتقل رجال المرور والإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى و سيارة نقل ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 

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