مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بحى الزهور ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

لقى منذ قليل شاب يناهز الثامنة والثلاثين من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس جثة هامدة بمنطقة عمرو بن العاص بحى الزهور ببورسعيد وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد مصرع شاب يدعى " م . م ا" 38 سنه نتيجة سقوطه من الطابق الخامس جثة هامدة بمساكن عمرو بن العاص بحى الزهور وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى .

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه لمباشرة التحقيق .