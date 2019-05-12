video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بحى الزهور ببورسعيد

الأحد، 12 مايو 2019 01:45 م
مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بحى الزهور ببورسعيد جثه -ارشيفيه
بورسعيد محمد فرج
إضافة تعليق
لقى منذ قليل شاب يناهز الثامنة والثلاثين من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس جثة هامدة بمنطقة عمرو بن العاص بحى الزهور ببورسعيد وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
 
 
تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد مصرع شاب يدعى " م . م ا" 38 سنه  نتيجة سقوطه من الطابق الخامس جثة هامدة بمساكن عمرو بن العاص بحى الزهور وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى .
 
 
 
وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وإخطار النيابة العامة للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه لمباشرة التحقيق .
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شاب فى مشاجرة بالسلاح الأبيض بالغربية

مصرع شاب غرقا أثناء السباحة بترعة الكلابية فى قنا

مصرع شاب فى مشاجرة مع صديقه بسبب خلافات سابقة بالغربية

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

مصرع شاب سقط من الطابق الخامس بحى الزهور

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

المرور تهيب السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

المرور تهيب السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

ليفربول يحفز نجومه بصورة وشعار قبل موقعة ولفرهامبتون.. تعرف عليهما

ليفربول يحفز نجومه بصورة وشعار قبل موقعة ولفرهامبتون.. تعرف عليهما

لو وزنك الزائد بيزعجك ..تغلب على هذه المشكلة بـ 5 خطوات بسيطة

لو وزنك الزائد بيزعجك ..تغلب على هذه المشكلة بـ 5 خطوات بسيطة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة