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مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تحميل الركاب من خارج المواقف المخصصة

الأحد، 12 مايو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس.. تعرف على عقوبة تحميل الركاب من خارج المواقف المخصصة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

 

- تحميل ركاب من غير المواقف المخصصة لها

تندرج تلك المخالفة من قانون المرور الجديد ضمن الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

 

-عدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية:

وأقرت المادة 76 من قانون المرور الجديد تلك المخالفة تحت مظلة الشريحة الأولى من القانون بخصم نقطة حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.


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اخبار الحوادث

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