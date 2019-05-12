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محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الفلبين لتعزيز العلاقات بين الجانبين

الأحد، 12 مايو 2019 08:08 م
محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الفلبين لتعزيز العلاقات بين الجانبين خلال اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير
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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ اﻹسكندرية، سولبيشيو ام كونفيادو، سفير جمهورية الفلبين بجمهورية مصر العربية، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.
 
 
وأعرب المحافظ عن حرصه على تدعيم العلاقات بين اﻹسكندرية والمدن الفلبينية مثل مدينة مانيلا و سيبو  فى كافة المجالات وتبادل الخبرات بين الجانبين، وخاصة في المجال السياحة ، مشيرا إلى أن الاسكندرية هى عاصمة مصر الثانية ولها العديد من عوامل الجذب السياحى، كما أنها رائدة فى مجال صناعة الكيماويات والبتروكيماويات . 
 
 
من جانبه، أكد سفير الفلبين أن هناك عوامل عديدة مشتركة بين مصر و الفلبين وخاصة أنهم من الدول الفتية التى يعتبر اغلب المواطنين من فئة الشباب، مشيراً إلى أن الفلبين تتميز بتقدمها في مجال السياحة حيث أن بها 701  جزيرة كما أنها متميزة في مجال إنتاج الأسماك والبن ، لافتا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجال السياحة و الصناعة وتبادل الخبرات فيما يختص بالبنية التحتية ،كما أعرب عن رغبته في تحقيق استثمارات مشتركة بالإسكندرية و خاصة بأنه في شهر أكتوبر القادم سيتم دعوة العديد من رجال الأعمال الفلبين لدراسة كيفية إقامة علاقات تجارية في مدينة الإسكندرية.
 
 

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