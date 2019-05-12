محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء: جولات ميدانية لتفقد كل حى

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا ضم رؤساء الأحياء والمسئولين بشركة الصرف الصحى بالاسكندرية، وذلك لمناقشة المشروعات التة تم تنفيذها للقضاء على مشكلات الصرف الصحى بالمحافظة كما تم استعراض المشروعات الجارى العمل على تنفيذها والمعوقات التى تواجهها لحلها، جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، واللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحى بالاسكندرية، الدكتور وليد عبد العظيم الاستاذ بكلية هندسة جامعة الإسكندرية ومستشار المحافظ لهندسة البيئة، و رؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولى شركة الصرف الصحى المشروعات التى تمت والمشروعات المقترح تنفيذها والمعوقات التى تواجه تنفيذها لسرعة تقديم حلول لها، كما تم استعراض المشروعات المنفذة لمواجهة الأمطار خلال موسم الشتاء القادم؛ واستفسر المحافظ عن التوقيتات الزمنية المقرر خلالها الانتهاء من كل مشروع .