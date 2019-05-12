محافظ أسيوط: 269 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف.. وتشغيل محطة "شلش"

أسيوط ـ محمود عجمى

قال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أنه تم اليوم بدء ضخ المياه فى شبكات محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش بعد أن استلمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وبدأت مراحل التشغيل التجريبى بغسيل جميع أجزاء الشبكة وسحب عينات مياه من داخل المحطة وخارجها ومتابعة البدء فى ضخ المياه للمواطنين، لافتًا إن تلك المحطة من أكبر محطات مياه الشرب المرشحة على مستوى المحافظة وتبلغ طاقتها الاستيعابية 86000 م3/ يوم وتخدم ما يقرب من 750 ألف نسمة بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه، وتتكون من 2 خزان علوى وشبكات بأطوال 106 كيلو متر، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحى بالصعيد وتنفيذ مشروعات أخرى فى مختلف القطاعات التنموية.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن محطة مرشحة ديروط كانت متوقفة منذ أكثر من 12 عاما، وتم الانتهاء منها بعد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية، وذلك لتذليل كافة العقبات التى واجهتها، مشيرًا إلى أن المحطة فى مرحلتها الأولى تغذى مدينة ديروط بالكامل وقرى (شلش، بنى يحيى، الشرقوى، المعمودية ، بنوب ، العوامر ، الحوضة الغربية ، المندرة ، نزلة عبداللاه، قصر حيدر ، كوم بوها ، مسارة) مشيرًا إلى تواجد المختصين بالشركة بصفة مستمرة على مدار اليوم للقيام بعمل غسيل شامل وجزئى لجميع أطراف الشبكات بالمنطقة وذلك لتطهير الشبكات من كافة الرواسب والشوائب التى قد تعلق بالمياه لضمان وصول المياه بصورة نقيه وصافية للمواطنين.

وفى ذات السياق، أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها خلال العام المالى 2018 /2019 بقرى ومراكز المحافظة بلغت تكلفتها 296.4 مليون جنيه، تمثلت فى إحلال وتجديد شبكات مياه وإحلال وتجديد محطات رفع صرف صحى وتنفيذ وصلات منزلية للصرف وتوصيل مياه للمناطق المحرومة وإحلال وتجديد محطات مرشحة نقالى، وذلك ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، إلى أن خطة العام المالى 2018/2019 تضمنت تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بالقرى والمراكز تمثلت فى 59 مليون جنيه احلال وتجديد شبكات مياه اسبستوس بإجمالى طول 220 كم بـ 7 مناطق و8.5 مليون جنيه لإحلال وتجديد خط طرد جامعة أسيوط بطول 2 كم و7.4 مليون جنيه لاحلال وتجديد أحواض برك الأكسدة ومحطة معالجة صرف صحى الزرابى و33 مليون جنيه احلال وتجديد خط الطرد من محطة رفع نزلة عبداللاه إلى محطة رفع البنك الدولى بطول 3200 متر و20.5 مليون جنيه، إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى البركة و3 طلبمات و 3 محركات بطافة انتاجية 200 لتر/ثانية و36.5 مليون جنيه لتنفيذ محطة مياه مدمجة لتغذية 140 عمارة سكنية بمنقباد بطاقة انتاجية 100 لتر/ثانية و3 مليون جنيه لتعديل مسار خط المياه إمام الدير المحرق بالقوصية بطول 1 كم و29 مليون جنيه احلال وتجديد عدد 8 وحدة ترشيح نقالى و65 مليون جنيه تنفيذ وصلات صرف صحى منزلية بإجمالى عدد 16 ألف وصلة و22.5 مليون جنيه توصيل المياه للمناطق المحرومة بإجمالى طول 81 كم بـ 9 مراكز و12 مليون جنيه احلال وتجديد وتوريد طلمبات لعدد 12 بئر .

وفى سياق أخر، أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على تكثيف الجهود لتوفير السلع الغذائية بالأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين فى القرى البعيدة والنائية وتوزيع كرتونة "تحيا مصر" بأسعار مخفضة على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع رؤساء المراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه تم استلام وتوزيع 2000 كرتونة "تحيا مصر" على المواطنين بسعر 40 جنيه للكرتونة بمعدل 200 كرتونة لكل قرية على أن يتم توفير وتوزيع كميات إضافية من الكراتين على مراحل مشيرًا إلى التنسيق مع رجال القوات المسلحة لضمان وصول تلك الكراتين لمستحقيها لافتاً إلى إقبال المواطنين على شراء كرتونة "تحيا مصر" نظراً لإحتوائها على المواد الغذائية الاساسية.