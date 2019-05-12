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محافظ أسوان يناقش تطبيق ميكنة مؤسسات المحافظة

الأحد، 12 مايو 2019 02:47 م
محافظ أسوان يناقش تطبيق ميكنة مؤسسات المحافظة خلال اللقاء
أسوان ندى سليم
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التقى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الأحد، بوفد  من المسئولين لتطبيق منظومة متكاملة لميكنة الديوان العام والوحدات المحلية من أجل اختصار الوقت والجهد وأداء الخدمات الجماهيرية للمواطنين بجودة عالية، وذلك بحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ.

ووجه محافظ أسوان، خلال اجتماعه رؤساء مدن كوم أمبو وأبو سمبل السياحية وكلابشة بالإسراع بإنهاء التجهيزات الإنشائية والفنية لمراكز التطوير التكنولوجية الجديدة، والتى سيتم إفتتاحها قريباً بهذه المدن حيث قامت المحافظة بإنهاء هذه التجهيزات، فى حين تم إنهاء التجهيزات الفنية من أجهزة الحاسوب والشبكات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على المنظومة التكنولوجية الجديدة، لافتاً بأنه  جارى إعداد تقارير متابعة للأداء داخل 5 مراكز للتطوير التكنولوجى على مستوى المحافظة منها 4 مراكز بمدن أسوان ودراو ونصر النوبة وإدفو، فضلا عن ديوان عام المحافظة بهدف الإرتقاء بدورها لتقديم الخدمات الجماهيرية بالجودة المطلوبة للمواطن الأسوانى. 

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة إدفو بدراسة إنشاء مراكز تطوير تكنولوجية أخرى فى السباعية والبصيلية والرديسية لإدراجها فى خطة العام القادم وذلك لتطبيق منظومة المعاملات والخدمات المميكنة بجميع مراكز ومدن المحافظة لتسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين،  مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وفد وزارة التخطيط على تنظيم ورشة عمل لتدريب وتأهيل مديرى مراكز التطوير التكنولوجى والمشرفين لضمان أداء الخدمات بأعلى كفاءة ممكنة لمتلقى الخدمات من المواطنين من خلال إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى ومتطور يساهم فى سرعة الحصول على الخدمة فى وقت قياسى وينهى مشقة التنقل والأعباء المالية للمواطن البسيط .

 

 


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