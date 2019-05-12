محافظ أسوان: مهلة حتى نهاية شهر رمضان لحصر جميع المبانى لدهانها بطلاء موحد

أسوان ندى سليم

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن مهلة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لرؤساء المراكز والمدن للإنتهاء من حصر جميع المبانى والعمارات السكنية والتى تكون واجهتها بالطوب الأحمر وتحتاج إلى دهانها بلون موحد، على أن يتم إلزام أصحابها والمقيمين فيها بتنفيذ أعمال الدهانات لتكون باللون الأصفر البيج للواجهات، بجانب دهان الأبواب والشبابيك باللون البنى طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأكد محافظ أسوان، خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الهيئات والمديريات والجهات الحكومية اليوم الأحد، على أنه سيتم تحرير محاضر لأصحاب العقارات والشاغلين لها فى حالة عدم الإلتزام بدهان الواجهات بحيث يتم إعطاء مهلة أخيرة قبل وقف توصيل المرافق العامة، بالإضافة إلى وقف إصدار أى تراخيص أو تصاريح للمخالفين عن ذلك ، ليتوازى ذلك مع إلتزام المبانى الحكومية بتنفيذ هذه التكلفات التى سيتم متابعتها أولاً بأول، فضلا عن التنسيق مع أصحاب العقارات للإلتزام باللون الموحد، وأيضاً التواصل مع المجتمع المدنى للتوعية بأهمية ذلك لإعادة الشكل الجمالى والنسق الحضارى للمبانى والعقارات وخاصة داخل المدن السياحية.

كما قرر اللواء أحمد إبراهيم، لمسئولى الجهات الحكومية، منح مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالى لإستيفاء وإعداد كافة البيانات المتعلقة بالمشروعات المتعثرة من أرض الواقع للوقوف على أسباب التعثر ومعوقات توقف هذه المشروعات ، بجانب الجهات المسئولة عن ذلك للإسراع فى وضع حلول عاجلة لإستكمال هذه المشروعات بالشكل المطلوب ، موجهاً بمراجعة عقود الأصول والأملاك التابعة للمحافظة لتعظيم الإستفادة منها وزيادة عوائدها بما يتناسب مع الفترة الحالية، على أن تكون بنظام حق الإنتفاع أو الإيجار أو المشاركة وبمدد محددة وزيادة سنوية.

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات سواء الإزالات الفورية للحالات المستحدثة أو الحالات المخطط إزالتها والتى تم تسليم قرارات الإزالة الخاصة بها لمديرية الأمن لإتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطة التنفيذية لهذه الحملات وهو الذى تواكب مع إرسال خطابات إنذار للمخالفين من أصحاب التعديات الذين لم يلتزموا بتقنين أوضاعهم بدفع رسوم الفحص والمعاينة المقررة لذلك خلال فترة فتح باب التقنين حتى غلق الباب فى 27 سبتمبر الماضى، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

وشدد على مسئولى المحاجر بضرورة المتابعة الميدانية لحركة خروج المواد الخام المحجرية على سيارات النقل الثقيل لضمان الإلتزام بالأوزان المحددة حفاظاً على الثروات الطبيعية للمحافظة، بجانب الحفاظ على الحالة الفنية للطرق وشبكات البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى ، وخاصة أن المحافظ شخصياً قام بضبط أكثر من سيارة مخالفة تحمل كميات من الجرانيت والرخام تفوق حمولتها الوزن المقرر لها .

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالإستمرار والإلتزام بعقد اللقاءات الجماهيرية يوم الأحد من كل أسبوع لإفساح المجال أمام المواطنين لعرض مشاكلهم ومطالبهم والإسراع بحلها وتلبيتها مع رفع المشاكل والشكاوى التى تفوق سلطاتهم وإمكانياتهم لعرضها فى اللقاء الجماهيرى للمحافظ يوم الثلاثاء من كل أسبوع ، موجهاً بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإختيار الأماكن والساحات ومراكز الشباب المرشحة لعرض مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى ستنطلق فى يونيو القادم من خلال شاشات ذات حجم كبير لإتاحة الفرصة أمام الشباب الأسوانى لمتابعة هذه البطولة القارية الهامة.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة أسوان بالإسراع فى إجراءات طرح وترسية أعمال النظافة العامة للمدينة على إحدى الشركات المتخصصة، وذلك لورود شكاوى عديدة بوجود تراكمات من القمامة والمخلفات بالشوارع الداخلية ووسط الأحياء السكنية ، موجهاً برفع كفاءة أعمدة الإنارة والإلتزام بتأمين الوصلات والأسلاك الكهربائية داخل الأعمدة حفاظاً على حياة المواطنين، وهو الذى يتوازى مع إستكمال خطة الرصف وإعادة الشئ لأصله .