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قطع المياه عن 4 مناطق بالقناطر الخيرية 3 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور اليوم

الأحد، 12 مايو 2019 02:11 م
قطع المياه عن 4 مناطق بالقناطر الخيرية 3 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور اليوم انقطاع المياه - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن 4 مناطق بمركز ومدينة القناطر الخيرية، اليوم الأحد، لمدة 3 ساعات، من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الواحدة صباح غدا الإثنين، وذلك لأعمال الغسيل و التطهير الدورى للشبكات والمحطات بالكلور.
 
 
وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 
 
 
 

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