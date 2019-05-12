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قاتل جاره بالعتامنة: هددنى بإيصال أمانة فاستدرجته لمكان نائى وتخلصت منه

الأحد، 12 مايو 2019 12:19 م
قاتل جاره بالعتامنة: هددنى بإيصال أمانة فاستدرجته لمكان نائى وتخلصت منه المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي ـ سوهاج محمود مقبول
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تسبب إيصال أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه فى قتل شخص لآخر في قرية العتامنة بسوهاج، وتم القبض على القاتل وشريكه.

 

تلقى مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بلاغاً بالعثور على جثة "عامل 50 سنة مقيم بناحية العتامنة، بترعة الشيخ سعيد بناحية الحديقة، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبنى أن الجثة بها إصابة بجرح قطعى بالجبهة.

 

وأسفرت جهود إدارة البحث الجنائى بسوهاج بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى أن وراء ارتكاب الواقعة "حداد يبلغ من العمر 26 سنة، محكوم عليه بالحبس فى قضية "تبديد"وعامل يبلغ من العمر 18 سنة مُقيمان بناحية العتامنة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، حيث أكد الأول أنه مَدين للمجنى عليه بمبلغ 50 ألف جنيه سبق وأن حصل عليها منه ووقع على إيصالات أمانة بالمبلغ بزعم قيامه بتعيين إبن المجنى عليه بإحدى الوظائف الحكومية ولعدم تمكنه من سداد المبلغ ولكثرة تهديد المجنى عليه برفع قضايا ضده بتلك الإيصالات إتفق مع الثانى على التخلص من المجنى عليه، حيث قاما باستدراجه بالقرب من مكان الواقعة بزعم إنهاء تلك الخلافات وتعدى عليه بفرد خرطوش كان بحوزته فأودى بحياته واستولى على هاتفه المحمول وتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور، وأرشد المتهم الأول عن السلاح المستخدم وهاتف المجنى عليه.

أحد المتهمين المقبوض عليهم
أحد المتهمين المقبوض عليهم

 

أحد المتهمين
أحد المتهمين

 


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