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فيديو.. لو عايز تستثمر بالبورصة.. 4 نصائح لتحقيق مكاسب وتجنب الخسائر

الأحد، 12 مايو 2019 04:00 ص
فيديو.. لو عايز تستثمر بالبورصة.. 4 نصائح لتحقيق مكاسب وتجنب الخسائر خبيرة سوق المال رانيا يعقوب
كتب هانى الحوتى
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يتوقع أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماعاتها المقبلة قرارات لتخفيض أسعار الفائدة فى ظل تراجع معدل التضخم، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى البحث عن بدائل أخرى للاستثمار فى شهادات الادخار مرتفعة العائد، وتقدم خبيرة سوق المال رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية، أبرز النصائح للاستثمار بسوق المال وهى:
 
أولا: الاستثمار بالبورصة بالأموال الزائدة عن التزاماتك ونفقاتك المالية على المدى المتوسط، أى عدم استثمار مثلا مصاريف أقساط مدرسة أو شقة.
 
ثانيا: الاستثمار بالبورصة من خلال شركات السمسرة التى تنشأ لك كود يمكنك شراء وبيع الأسهم من خلاله، وعدم ترك أموالك لشخص ما لإدارة أموالك، وحرصك على أموالك هى مسئوليتك الشخصية.
 
ثالثا: تحديد الاستثمار بالأسهم من خلال توصيات إدارات التحليل المالى والفنى بشركات السمسرة، والتى ستحدد لك أى القطاعات المتوقع صعودها وأسباب ذلك.
 
رابعا: إذا لم يكن لديك الوقت لمتابعة أداء الأسهم، اشترى أحد وثائق صناديق الأسهم، والتى تديرها إدارات محترفة المتخصصة فى الاستثمار بأسواق المال.

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