فيديو.. شاب يقتحم ملعبًا بسلاح نارى لرفض الحكم احتساب ضربة جزاء بدورة رمضانية

كتب رامى محيى الدين

رصد أحد قراء "اليوم السابع" من أهالى قرية قلما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، مشهدًا غريبًا فى إحدى الدورات الرمضانية المقامة بالنادى الكبير.



وأرسل القارئ لصحافة المواطن مقطع فيديو يوضح شابًا يقتحم الملعب الكبير وبحوزته سلاحا ناريا، وأخذ يطلق الأعيرة النارية داخل المسطيل الأخضر، مضيفا أن سبب اقتحام الشاب للملعب هو أن الحكم رفض احتساب ضربة جزاء لابن اخته.



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