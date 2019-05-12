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فيديو.. شاب يقتحم ملعبًا بسلاح نارى لرفض الحكم احتساب ضربة جزاء بدورة رمضانية

الأحد، 12 مايو 2019 12:07 ص
فيديو.. شاب يقتحم ملعبًا بسلاح نارى لرفض الحكم احتساب ضربة جزاء بدورة رمضانية شاب يقتحم ملعبًا بسلاح نارى
كتب رامى محيى الدين
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رصد أحد قراء "اليوم السابع" من أهالى قرية قلما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، مشهدًا غريبًا فى إحدى الدورات الرمضانية المقامة بالنادى الكبير.
 

وأرسل القارئ لصحافة المواطن مقطع فيديو يوضح شابًا يقتحم الملعب الكبير وبحوزته سلاحا ناريا، وأخذ يطلق الأعيرة النارية داخل المسطيل الأخضر، مضيفا أن سبب اقتحام الشاب للملعب هو أن الحكم رفض احتساب ضربة جزاء لابن اخته.
 

شاركونا من خلال رسائلكم على رقم واتس اب اليوم السابع 01280003799 والصفحة الرسمية لخدمة صحافة المواطن على فيس بوك https://www.facebook.com/sahafetalmuatin/  وأرسلوا لنا صور صلاة التراويح ومكانها لاستقبال الشهر الكريم، وحدثونا عن طقوس هذه الصلاة الخاصة استقبالا للشهر الصوم شهر رمضان الكريم.
 

كما تتيح خدمة صحافة المواطن إمكانية أن يطلب القراء من فريق "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاعا من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر او معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على اليوم السابع.

كما يجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.

 


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القليوبية

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