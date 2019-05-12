غرفة عمليات لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة الاطمئنان على تشغيل النظام الالكترونى لامتحانات الصف الأول الثانوى، قبل الامتحانات، وتسهيل كافة الاجراءات وعدم قطع الكهرباء على الاطلاق عن المدارس، مؤكداعلى ضرورة أن يتكاتف الجميع لنجاح عملية التطوير التي تشهدها البلاد في تطبيق منظومة التعليم الجديدة وأنه لا مجال للفشل

ووجه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحان الصف الأول الثانوي كما وجه بضرورة توعية الطلاب بكيفية الاستعداد للامتحان الخاصة بالتابلت من عمليات ضرورة شحن جهاز التابلت وخلافه

كما شدد على ضرورة التأكد من جاهزية المدارس التى سيتم الامتحان بها إلكترونيًا، وأن يكون هناك فرق تدخل سريع جاهزة للتعامل فنيا مع أى مشكلة تطرأ. وشدد المحافظ على ضرورة اجتماع مديري الإدارات التعليمية و مديرى المدارس التى سيتم بها امتحانات الصف الأول الثانوى، لمُناقشة كُل تفاصيل عملية اجراء الامتحانات إلكترونيًا، وكيفية التعامل إذا طرأت أى مُشكلة، وأن يكون هناك خطوط تليفونية للتواصل الفورى لحل أى مشكلة.

كما شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على طلاء المباني بلون موحد، بدلا من الطوب الأحمر؛ لتحسين الصورة البصرية في المدن المختلفة

وأكد على رؤساء المدن، متابعة توحيد طلاء المباني خلال العيد، من خلال قرص مدمج لكل مدينة

كما أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عن دعم العاصمة طور سيناء بمليون جنيه ؛ لتحسين البيئة وحتى تظهر العاصمة بالصور المشرفة

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد بأن يتولى الإشراف العام على العاصمة طور سيناء كما شدد على أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء الجديد بأن يعمل ليل نهار ولا يهدأ ولا يستكين لافتة أن العاصمة بها شغل كثير.

كما أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم عمل هيكل تنظيمي لمضمار الهجن وارساله إلى التنظيم والادارة للاعتماد، كما سيتم انشاء مصنع بيئي للتخلص من القمامة بمدينة شرم الشيخ علي اعلي مستوي من الامكانيات التي من شانها الحغاظ علي البيئة من التلوث جاء خلال المجلس التنفيذي

واعلن محمد عبد الرحمن مدير عام مشروعك بالمحافظة انه تم انشاء ٤٣٩ مشروعا متنوعا بمختلف مدن المحافظ بلغت تكلفتهم ٩٥ مليونا ونصف حققت عشرات فرص العمل للشباب وطالب المحافظ بعقد منتدي توظيف بالاشتراك مع مديرية القوي العمل ومشروعك بحضور وزير القوي العاملة وبعض المختصين ورجال الاعمال والمستثمرين وقدم المحافظ التهنئه للاستاذ فوزى همام لتولية منصب السكرتير العام المساعد و مبروك الغمرينى رئيسا لمدينة ابو رديس و محمد حسن رئيس لمدينة ابو زنيمة وتمنى لهم التوفيق .