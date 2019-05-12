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طائرة ركاب تابعة لخطوط ميانمار تهبط اضطراريا بعد عطل فى العجلات الأمامية

الأحد، 12 مايو 2019 11:08 م
طائرة ركاب تابعة لخطوط ميانمار تهبط اضطراريا بعد عطل فى العجلات الأمامية طائره ركاب _ صورة أرشيفية
رانجون /أ ش أ/
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هبطت طائرة ركاب تابعة لخطوط ميانمار الوطنية ، اليوم الأحد ، اضطراريا فى مطار ماندلاى الدولى بعد حدوث عطل مفاجيء فى جهاز إنزال العجلات الأمامية.

وذكرت شبكة (ايه بى سى نيوز) الأمريكية أن الطائرة ، التى كانت تقل 82 راكبا و7 من أفراد الطاقم ، أجبرت على الهبوط على العجلات الخلفية فقط دون أن يصاب أى من الركاب أو الطاقم.

وصرح متحدث باسم مطار ماندلاى الدولى بأن قائد الطائرة البرازيلية الصنع أبلغ برج المراقبة قبيل الهبوط بأن جهاز إنزال العجلات الأمامية أصيب بعطب مفاجيء وأن الطائرة سوف تهبط على العجلات الخلفية ، حيث اضطر الى التخلص من الوقود كاجراء طاريء بغرض تخفيف وزن الطائرة عند الهبوط والمساعدة فى نزولها بسلام فى المطار.

 


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