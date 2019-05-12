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ضبط 4279 هاربا من أحكام وتحصيل 115 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 12 مايو 2019 01:54 م
ضبط 4279 هاربا من أحكام وتحصيل 115 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية حمله امنيه-ارشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4279 هاربا من أحكام، منهم 6 محكوم عليهم فى جنايات و1268 حكما جزئيا، و156 حكما مستأنفا، و2805 أحكام فى غرامات، و44 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 115 ألفا و955 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

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