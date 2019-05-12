صور.. محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ببولاق والدقى

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات بحى الدقى والبالغ عدد اللجان بها 25 لجنه ويؤدى بها 489 طالب الامتحانات ومدرسة مجدى محمد حسن للتعليم الأساسى بحى بولاق الدكرور والبالغ عدد اللجان بها 11 لجنه ويؤدى بها 222 طالب للاطمئنان على سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه.

وأكد راشد فى تصريحات له أن هناك متابعة يومية لسير الامتحانات من خلال تقرير يومى من مديرية التربية والتعليم فى المحافظة حيث يؤدى العام الحالى نحو 150 ألف طالب وطالبة الامتحانات على مستوى المحافظة داخل 603 لجان وتستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل.

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات فى مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية مشددا على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان للطلبة ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان فى جو مناسب.

وحرص راشد على تفقد حالة النظافة فى محيط المدارس موجها برفع أى مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين لمنع أى مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وقد كانت ردود أفعال الطلاب تجاه أول أيام الامتحانات إيجابية وتفيد بأن الأسئلة كانت فى متناول الطالب المتوسط كما لم ترد أى شكاوى من الطلاب تجاه سير الامتحانات.











