صور.. ضبط 28 طن جبن و341 كيلو لحوم ودجاج غير صالحة للإستهلاك الآدمى

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج، عن ضبط من 28 طن جبن، و341 كيلو لحوم ودجاج غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتحرير61 محضر تموينى متنوع وإشغالات، وذلك فى حملات مكبرة بمراكز طما، والمراغة، وحى غرب سوهاج، بالإشتراك مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن تلك الحملات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ورفع الإشغالات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، قامت بحملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين طما، ومكتب مراقبة الأغذية، أسفرت عن ضبط 186 ونصف كيلو جرام لحوم بلدى، و"كبدة"، و"سجق" منتهي الصلاحية، و 25 كيلو دجاج مجهزة كـ "أطباق" زنة 1 كجم للبيع للمواطنين، جميعها منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى ضبط 28 طن و172 كيلو جرام من الجبن الغير صالح للاستهلاك الآدمي، فى 3 معامل بقرية كوم إشقاو، لافتاً الى ضبط 62 كيلو جرام مادة ملونة وبودرة كانت معدة لتصنيع العصائر، مشيراً الى تحرير 3 محاضر للمخالفين وتم التحفظ على المضبوطات .

وذكر المتحدث الرسمى، أنه فى مركز ومدينة المراغة تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة، بالاشتراك مع إدارة تموين المراغة، والصحة، وبالتنسيق مع مركز شرطة المراغة، أسفرت عن تحرير 7 محاضر تموينية متنوعة، و3 محاضر ممارسة مهنة بائع متجول، و29 محضر إشغال جزء من الطريق، و 12 محضر عدم إعلان اسعار، كما تم رفع الإشغالات من الباعة الجائلين التى تعوق الشوارع، ومصادرة عدد من الموازين وعربات الخضار والمفروشات.

وكشف " التوني" عن تنفيذ حي غرب سوهاج لحملة مكبرة على المطاعم، والأسواق، والمخابز، ومحلات بيع المواد الغذائية، وثلاجات حفظ المواد الغذائية، لضبط الأسعار ومراقبة صلاحية السلع الغذائية، لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 100 كيلو لحوم، و30 كيلو جرام دجاج غير صالح للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار.