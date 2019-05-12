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صور.. رئيس النواب يؤكد عدم صحة مناقشة البرلمان لقوانين انتخابات النواب والشيوخ

الأحد، 12 مايو 2019 01:32 م
صور.. رئيس النواب يؤكد عدم صحة مناقشة البرلمان لقوانين انتخابات النواب والشيوخ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل
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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم صحة ما تردد بشأن مناقشة البرلمان لمشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة أو قانونى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

 

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، إن البعض تطوع لتحديد نسب معينة يجرى على أساسها انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وكل منهم أعطى رقماً من شأنه إثارة البلبة فى أوساط الرأى العام، مشيراً إلى أن قوانين الانتخابات لها قواعد محددة، أولها عدم جواز تقديم الحكومة أثناء انعقاد المجلس النيابى تشريعات تتعلق بانتخابات مجلس النواب أو الشيوخ، وهى قوانين ذات نبت برلمانى خالص.

 

وأضاف عبد العال، أن المحكمة الدستورية العليا وضعت قواعد للنسب الدستورية، بحيث يجب ألا تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهذه الضوابط الخاصة بانتخابات المجالس النيابية تأتي لاسيما وأن هذه التشريعات ذات طابع توافقي في الرأي العام، وحتي لا يعمل حزب أو ائتلاف الاغلبية علي تعديل أيا من هذه التشريعات لمصلحتة، وأيضا لحماية مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة.

 

وتابع عبد العال، أنه يستوجب إجراء حوار مجتمعي للقوي السياسية أثناء إعداد قانوني مجلسي النواب والشورى، للوصول إلي أفضل صياغة توافقية، فهذه التشريعات لا تتم بطريقة "مزاجية"، فلا يستطيع أي حزب أو قوي أثناء وجودها في المجلس صياغة تشريع لمصلحتها، مشيراً إلي أن الضوابط التي وضعت أيضا منها ما يتعلق  بالقائمة المطلقة، والحديث عن الاغلبية النسبة أيضا لها قواعد، قائلا ً: العملية مش إن الواحد يصحي من النوم ويعمل القانون وخلاص.

 

وعاد عبد العال ليؤكد أنه لا يجوز لأى ائتلاف أن ينفرد بوضع قوانين الانتخابات وهذا أمر معمول به فى العالم كله، لانها ذات طابع توافقى.

 

وطالب عبد العال، أعضاء مجلس النواب بتوخى الحذر وتحمل المسئولية فى الإدلاء بالتصريحات، حتى لا تثير بلبلة الرأى العام فى الوقت الذى يتم العمل فيه علي توحيد القوي السياسية نحو هدف وطني واحد يتمثل في بناء الدولة المصرية الحديثة علي معايير الديمقراطية ومبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، متابعاً: أنتم رجال دولة وسياسية وأي تصريح منكم ينسب للمجلس أجمع، فكونوا شديدى الحرص.

 

وقال عبد العال:" لقد وجدت البعض يسألني هل في قانون يجرى مناقشته فى المجلس حول الايجارات القديمة أو انتخابات النواب والشيوخ.. لا داعى لهذه البلبله". 

 

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