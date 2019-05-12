صور.. تنفيذ قرار إغلاق المقاهى المخالفة بمدينة الخارجة استجابة لشكاوى المواطنين

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ترافقها قوة من شرطة المرافق بالمركز بحملة لإغلاق مقاهى مخالفة بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واستجابة لشكوى عدد من المواطنين من قيام بعض المقاهى بمخالفة الاشتراطات والتسبب فى إزعاج المواطنين من سكان المنطقة المحيطة.

وقامت اللجنة المختصة بتنفيذ القرار وغلق المقاهى محل الشكوى والكائن بميدان البساتين وشارع مديرية التربية والتعليم وذلك بدعم من قوات الأمن التى رافقت اللجنة لتأمين تنفيذ القرارات وتم وضع لافتات على المقاهى بحظر تشغيلها مرة أخرى.

من جانبه، شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المقاهى المخالفة لأى من الاشتراطات او المتسببة فى إزعاج المواطنين.