صحيفة: #اوامر_ملكية ينتشر بتويتر السعودية ومغردون يتوقعون صرف راتب شهرين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تصدر هاشتاج #اوامر_ملكية قائمة تريند الأكثر تداولا فى موقع تويتر بالسعودية، استعدادا لصدور قرارات من الملك سلمان بن عبد العزيز بحسب صحيفة سبق السعودية.

وووفقا لسبق، ترقب ملايين السعوديين صدور أوامر ملكية منذ منتصف الليل وحتى بعد الفجر، لا سيما وأن حسابات إخبارية موثوقة، توصف بالرديفة للإعلام الرسمى غردت داخل الهاشتاج.

وكتب مغردون أنهم ينتظرون حدثا ضخما فى السعودية، دون الإشارة إليه، فيما توقعت كل شريحة أن يصدر قرارا بحقها، مثل موظفى البنود والعقود فى الدولة ونشر أخرون مزحة بصرف راتب شهرين لموظفى الدولة مقدمين الشكر للعاهل السعودى.

ولم تتطرق أى وسائل إعلام رسمية فى السعودية إلى هاشتاج #اوامر_ملكية نظرا لحساسية الوضع وترقب الشعب السعودى لصدور أى قرار.

وفى ذات السياق، شكك مغردون فى الهاشتاج ونفوا أن يكون هناك أى أوامر ملكية صادرة، موضحين أن هناك من نشر الشائعة وغرد عليها الشعب السعودى.