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صحة البحر الأحمر تجرى فحص فيرس سى للقادمين من خارج البلاد

الأحد، 12 مايو 2019 01:55 م
صحة البحر الأحمر تجرى فحص فيرس سى للقادمين من خارج البلاد جانب من اعمال الحملة بميناء الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن البدأ في فاعليات حملة 100 مليون صحة بالموانئ والمطارات بمحافظة البحر الأحمر، للمصريين القادمين من خارج البلاد. 
 
من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ان بناء على تعليمات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ان تم البدا فى فعاليات حملة 100 مليون صحة للمسح الطبي الشامل لفيروس سى، والكشف عن الأمراض غير سارية للكشف عن المصريين المقيمين في الخارج والقادمين عند وصولهم البلاد، وذلك عن طريق فرق ثابته بالحجر الصحى بمينائى سفاجا والغردقة، وكذلك مطارى الغردقة ومرسى علم الدولى. 
 
وأضاف مرعى، أن ذلك الفحص الطبى يأتى استكمال لمبادرة 100 مليون صحة، للمسح الطبى الشامل لجميع المصريين المقيمين بالخارج عند وصولهم البلاد.
 
جانب من اعمال الحملة بميناء الغردقة (1)
جانب من اعمال الحملة بميناء الغردقة (1)

جانب من اعمال الحملة بميناء الغردقة (2)
جانب من اعمال الحملة بميناء الغردقة (2)

جانب من اعمال الحملة بميناء الغردقة (3)
جانب من اعمال الحملة بميناء الغردقة (3)

جانب من اعمال الحملة بميناء الغردقة (4)
جانب من اعمال الحملة بميناء الغردقة (4)

 


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