صادرات المناطق الحرة تحقق 6 مليارات دولار خلال 4 شهور

كتب ــ عبد الحليم سالم

أعلنت الحكومة عن إنشاء 7 مناطق حرة جديدة فى المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين، وزيادة الصادرات والإنتاجية، حيث تتضمن خطة الإنشاء مناطق فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من 1000 مشروع، تساهم فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأكدت أن عدد المشروعات فى المناطق الحرة تجاوز 1095 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26.3 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 194 ألف فرصة عمل، مشيرة إلي أن الصادرات حققت خلال أول 4 شهور من عام 2019 نحو 6 مليارات دولار.

وتضم المنطقة الحرة بمدينة نصر حالياً 211 مشروعاً برؤوس أموال بلغت 3.5 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تبلغ 6.8 مليار دولار واستثمار أجنبى مباشر يبلغ 442 مليون دولار، وتوفر نحو 72.5 ألف فرصة عمل.

جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لما يتم من جهود لتطوير المناطق الحرة والبنية الأساسية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية للمساهمة فى تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما ييسر عمل المستثمرين.

ويهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أى محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.