video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الأحد 12-5-2019 والعملة ترتفع أول الأسبوع المصرفى

الأحد، 12 مايو 2019 11:59 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 12-5-2019 والعملة ترتفع أول الأسبوع المصرفى اليورو - صورة أرشيفية
كتبت- هبة حسام
إضافة تعليق

ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، فى تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد 12-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات نهاية الأسبوع، يوم الخميس الماضى، حيث سجل سعر العملة الأوروبية 19.14 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

وبحسب آخر التحديثات والبيانات الصادرة عن عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر اليورو الأوروبى، كما يلى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.08جنيه للشراء.

19.24جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.14جنيه للشراء.

19.32جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.14جنيه للشراء.

19.32جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.01جنيه للشراء.

19.31جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.13جنيه للشراء.

19.31جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.18جنيه للشراء.

19.29جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.12جنيه للشراء.

19.32جنيه للبيع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 11-5-2019

سعر اليورو اليوم الجمعة 10-5-2019

ارتفاع سعر اليورو 0.01% واتجاه لتحقيق ثانى مكسب أسبوعى

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو

اسعار اليورو

اخبار الاقتصاد

أخبار الاقتصاد

الاقتصاد

الأقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة