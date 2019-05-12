سائق نقل تسبب فى مصرع 3 مواطنين: سيارتهم اصطدمت بى من الخلف

كتب بهجت أبو ضيف

ذكر قائد سيارة نقل بمقطورة المتسبب فى مصرع 3 أشخاص بالشيخ زايد، أنه أثناء قيادته السيارة بالطريق الإقليمى، حاول الدخول إلى المزرعة المكلف بنقل مواد غذائية منها بالكيلو 85، إلا أنه فوجئ باصطدام سيارة ربع نقل به من الخلف، مما أسفر عن مصرع قائدها واثنين آخرين بصحبته.

وأضاف السائق أنه لم يقصد الانحراف على قائد السيارة المتوفى، مؤكدا أن الحادث قضاء وقدر، وأنه أصيب فى الحادث أيضا.

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن السائق المتسبب فى الحادث تم نقله إلى مستشفى اليوم الواحد، حيث تلقى الاسعافات اللازمة، وتم التحفظ عليه، وعرضه على النيابة التى قررت إخلاء سبيله.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى التابع لدائرة القسم، مما أسفر عن وقوع ضحايا.

وانتقل رجال المباحث، بإشراف الرائد أحمد صبرى رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، وتبين أن سيارة ربع نقل اصطدمت بسيارة نقل مقطورة من الخلف، مما أسفر عن مصرع قائد السيارة الربع نقل وشخصين بصحبته.

وتوصلت التحريات أن قائد السيارة يقيم بمحافظة البحيرة، ومرافقيه يقيمان بمحافظة الفيوم، وأنهم كانوا فى طريقهم لنقل حمولة مواد غذائية لمحافظة الإسكندرية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.