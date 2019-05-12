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روسيا تؤكد التزامها بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع جنوب أفريقيا

الأحد، 12 مايو 2019 03:43 م
روسيا تؤكد التزامها بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع جنوب أفريقيا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، التزامها بمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية متعددة الجوانب مع جنوب أفريقيا بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة فى البلاد.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن الخارجية الروسية قولها - في بيان اليوم - "إن موسكو تعرب عن التزامها القوي بمواصلة تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية مع جنوب أفريقيا في مجالات السياسة والتجارة والاستثمار والمجالات الإنسانية، بالإضافة إلى تركيزها المستمر على التنسيق الفعال للخطوات داخل الأمم المتحدة ودول (بريكس) ومجموعة العشرين وغيرها من المنابر متعددة الأطراف، من أجل ضمان الأمن العالمي وتعزيز النظام العالمي متعدد المراكز".
وأشارت الوزارة إلى أن مجموعة من الخبراء الأجانب راقبوا الانتخابات العامة لجنوب أفريقيا، بما في ذلك ممثل عن لجنة الانتخابات المركزية الروسية.
وكانت جنوب أفريقيا قد أجرت انتخابات عامة في 8 مايو الجاري، فاز بها حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بحصوله على 57.50% من الأصوات.


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