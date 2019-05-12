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رغم مراعاتهن أنظمة المرور.. 40% من حوادث سيارات المرأة بالسعودية بسبب الوقوف المفاجئ

الأحد، 12 مايو 2019 11:16 ص
رغم مراعاتهن أنظمة المرور.. 40% من حوادث سيارات المرأة بالسعودية بسبب الوقوف المفاجئ سعوديات ـ صورة أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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كشفت إحصائية لوزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، أن عدد القضايا المرورية فى المحاكم والدوائر بكافة المناطق خلال 8 أشهر من العام الحالى بلغ 12037 قضية، وأن 20% من هذه القضايا تتعلق بسائقات تورطن فى حوادث مرورية، أغلبها ارتطام من الخلف بمركبات أخرى ويشكل هذا النوع من الحوادث 40% من حوادث السائقات.

وبحسب مراقب ميدانى للصحيفة السعودية، فأن النساء هم الأكثر التزاما بأنظمة المرور، وأشار إلى أن أبز المخالفات المرورية للنساء هى إما الوقوف الخاطئ أو عدم ربط حزام الأمان، لكن فيما يخص الحوادث تكون أغلبها الارتطام بالمركبات الأخرى سواء من الخلف أو بالوقوف المفاجئ مما يحدث ضررا بمركبتها والأخرين".

وسمحت السعودية للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من  23 يونيو 2018، تنفيذا لقرار صدر عن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز فى العام نفسه، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها، وبدأت الحكومة السعودية اعتبارا من هذا التاريخ بإصدار رخص قيادة للسيدات.

ونص قرار الملك سلمان الذى صدر فى سبتمبر 2018 وتم تفعيله فى يونيو، على إمكانية قيادة المرأة للسيارات، مع السماح بإصدار رخص قيادة لهن، فى إطار رؤية ولى العهد محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد السعودى وزيادة مساهمة المرأة.

كما تمكنت المرأة السعودية العمل كسائقة أجرة تاكسى بداخل المملكة فى التطبيقات الإلكترونية المختصة بنقل الركاب.


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