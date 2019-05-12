رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال الامتحانات بكليتي خدمة اجتماعية وطب

أسيوط ـ محمود عجمي

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة المتابعة الدورية والمنتظمة لأعمال الامتحانات والتى بدأت مؤخراً فى بعض الكليات، مؤكداً على ضرورة تواجد عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وحل أى مشكلة طارئة قد تؤثر سلباً على هدوء اللجان وانضباطها أو تعيق حسن سير الامتحانات مع التأكد من جود الأطقم الطبية داخل اللجان وسيارات الإسعاف خارجها تحسباً لوقوع أى حالات مرضية طارئة .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الجامعة للاطمئنان على لجان امتحانات ألفرقة الأولى بكلية الخدمة الاجتماعية والتى رافقه فيها الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدى أبو مساعد عميد الكلية .

وقد أشاد رئيس الجامعة بما شهده من انضباط وانتظام داخل اللجان وتهيئة المناخ الملائم للتيسير على الطلاب أداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر وخاصةً فى ظل الآنتهاء من تكييف الصالات العلوية للامتحانات والجارى فيها انعقاد امتحانات الخدمة الاجتماعية .

وأضاف الدكتور شحاته غريب أن جولة رئيس الجامعة تضمنت كذلك متابعة أعمال تطوير وتجديد باقى صالات الامتحانات وتنفيذ أعمال التشطيب النهائية بها وذلك تمهيداً لاستقبال الطلاب الممتحنين من باقى الكليات والمقرر لها أن تتسع لنحو 8 آلاف طالب وطالبة .

وقد أعقب ذلك توجه رئيس جامعة أسيوط لتفقد امتحانات ألفرقة الثانية بكلية الطب وكذلك امتحانات الدراسات العليا وذلك بحضور الدكتورة أمانى عمر وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب حيث أطمأن على القدرة الاستيعابية للجان وتوفير سبل التهوية والإضاءة الصحية داخل اللجان .

كما أكد الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن دعم ورعاية أبناء الجامعة من الطلبة والطالبات هو أولوية قصوى يأتى على رأس اهتمامات إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وهو ما أنعكس أثره فى تطوير سبل الخدمة التعليمية والرعاية الصحية والاجتماعى للطلاب خلال العام الجامعي الجارى والتى شملت بصورة خاصة أبناء الجامعة من الطلاب المغتربين . جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس الجامعة لنحو 500 طالب وطالبة من أبناء الجامعة أول أيام حفل الإفطار الجماعى الذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بالاشتراك مع اتحاد طلاب الجامعة ضمن برنامج مبادرة حياة كريمة لطلاب جامعة أسيوط والممتد على مدار شهر رمضان الكريم . وأوضح الدكتور شحاته غريب أن الهدف من المبادرة هو تنظيم حفلات إفطار جماعى من أجل التيسير على الطلاب المغتربين من أبناء الجامعة من غير المقيمين بالمدينة الجامعية فى شهر رمضان والذى يأتى متزامناً أيضاً مع انعقاد امتحانات نهاية العام الجامعي، كما يهدف أيضاً إلى إتاحة ألفرصة للتواصل مع الطلاب والتعارف بينهم وخلق مناخ من الأخوة والود بين طلاب مختلف الكليات وبين أعضاء هيئة التدريس وضيوف الحفل من الداعمين لهم.