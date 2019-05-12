تنفيذ 610 أحكام قضائية خلال حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها على المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت حملة عن تنفيذ 610 أحكام قضائية، وضبط 8 قضايا مخدرات، و7 أسلحة بيضاء، ومسجلين خطر، بالإضافة إلى قضيتين سلاح نارى، وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير.

كما أسفرت حملة تموينية عن تحرير 113 قضية احتوت على إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وغش تجاري، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.