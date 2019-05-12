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تموين الأقصر: حملات يومية لمنع احتكار السلع الغذائية وارتفاع الأسعار

الأحد، 12 مايو 2019 12:51 م
تموين الأقصر: حملات يومية لمنع احتكار السلع الغذائية وارتفاع الأسعار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى
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قاد رجال مباحث التموين بمحافظة الأقصر، عدد من الحملات التفتيشية لمنع حالات احتكار السلع الغذائية وأرتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى إلهم محافظ الأقصر بتكثيف الجهود ومتابعة الأسواق وضبط المخالفين. 

وأوضح العقيد محمد فاضل رئيس مباحث التموين بمحافظة الاقصر، إنه تم تفعيل مجموعات العمل الخاصة بالمرور على الأسواق والسلاسل التجارية الكبرى وتكثيف الجهود للتصدى لرفع الأسعار والممارسات التجارية المخالفة، وكذلك المرور على جميع المنشأت البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لمتابعة حركة بيع وتداول المحروقات .

وأشار فاضل فى بيان صحفى له، إنه بحصر الكميات المطروحة من المنتجات البترولية وإسطوانات الغاز بالأسواق ومدى كفايتها لسد الاحتياجات، تبين إنه يوجد بمحافظة الاقصر 59 محطة تموين، وعدد محطة تموين السفن والمراكب السياحية ، و1 مستودع تابع لشركة مصر للبترول بسعة 1600 طن من مادة السولار وذلك بعد إنهاء أعمال الصيانة بصهريج السولار وإعادة تشغيله نوفمبر الماضى .

أما بالنسبة لغاز البوتاجاز يوجد مصنع تعبئة غاز بوتجاز بناحية مدينة الطود عدد 4 تنك بسعة 100 طن يتم التعبئة منها مباشرة بمتوسط وارد يومى 130 طن تقريبا تكفى لإنتاج وتعبئة 12000 أسطوانة تشمل تغطية مستودعات المحافظة حوالى 61 مستودع وتوزع وفقاً للأسعار المقررة وهى 100 جنيها للأسطوانة التجارية و 50 جنيها للأسطوانة المنزلية .

و أضاف رئيس مباحث التموين انه لم ترصد المتابعة الأمنية خلال الفترة الحالية إى خروج عن القانون أو مخالفات كما انه تبين من خلال المتابعة الميدانية والرصد زيادة فى أسعار سلعة الأرز فى إطار أرتفاع تكلفة النقل و كذلك تم رصد تحريك فى أسعار الدواجن المجمدة .


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