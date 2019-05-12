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الأحد، 12 مايو 2019 05:09 م
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"لرفضها شرائه المخدرات"..

تفاصيل الجريمة البشعة بالكوم الأخضر.. ابن عاق يقتل والدته بـ10طعنات

الأحد، 12 مايو 2019 05:00 م
تفاصيل الجريمة البشعة بالكوم الأخضر.. ابن عاق يقتل والدته بـ10طعنات المجنى عليها
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت مصادر قانونية تفاصيل مقتل ربة منزل على يد ابنها بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، حيث أكدت أن المتهم من متعاطى المواد المخدرة، وأنه طلب من والدته مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة، ولكنها رفضت، مما أشعل الخلافات بينهم، والتى سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم بالضرب على والدته.

وتابع المصدر، أن المجنى عليها هرولت على دراج السلم فى محاولة للاستغاثة بالأهالى من بطش ابنها، الذى استل سكين المطبخ وهرول خلفها محاولًا قتلها، وانه تمكن منها أمام عقار المنزل الذى يقطنون فيه وسدد لها 10 طعنات نافذة، 7 طعنات فى الظهر و 3 فى الصدر.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغ من الأهالى يفيد بنشوب مشادة كلامية بين "أ.ع" عامل فى العقد الرابع من العمر، وبين والدته"م.ف" ربة منزل فى العقد السادس من عمرها ، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإحضار سكين من المطبخ وسدد لها عدة طعنات فى مناطق متفرقة من جسدها، حتى سقطت غارقة فى دمائها ولقيت مصرعها.

 

جثمان المجنى عليها
جثمان المجنى عليها

 

موقع الجريمة
موقع الجريمة

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