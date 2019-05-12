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تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات

الأحد، 12 مايو 2019 01:30 ص
تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات بنك ناصر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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يواصل بنك ناصر الاجتماعى تقديم العديد من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا وكذلك المساهمة فى تطوير العشوائيات.
 

اليوم السابع ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول الخدمات التى قدمها البنك خلال العام المالى 2018/2019 فى نقاط محددة .

1 - ساهم البنك بإجمالى 20 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات.

2- ساهم بنك ناصر فى تأثيث 500 شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى "بالأسمرات 1 والمحروسة 3".

3- قدم البنك فى مجال دعم الرعاية الصحية 5.6 مليون دعما لعدد من المستشفيات.

4- المساهمة بـ886 ألف جنيه فى إطار المساهمة فى إجراء العمليات الجراحية الكبرى للفئات الأكثر احتياجًا.

5 توفير  آليات الدعم من الدراجات البخارية والأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وكابلات قواقع الأذن بتكلفة قدرها 303 آلاف جنيه.

 6 تقديم مساعدات نقدية بمبلغ 10 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية.

7 - تقديم المساعدات بفروع البنك البالغ عددها 94 فرعًا فى كافة محافظات الجمهورية.


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المشروعات القومية

تطوير العشوائيات

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