تعرف على خدمات بنك ناصر لدعم مشروعات وتطوير عشوائيات × 7 معلومات

يواصل بنك ناصر الاجتماعى تقديم العديد من الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا وكذلك المساهمة فى تطوير العشوائيات.
اليوم السابع ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول الخدمات التى قدمها البنك خلال العام المالى 2018/2019 فى نقاط محددة .
1 - ساهم البنك بإجمالى 20 مليون جنيه لدعم عدد من المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات.
2- ساهم بنك ناصر فى تأثيث 500 شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى "بالأسمرات 1 والمحروسة 3".
3- قدم البنك فى مجال دعم الرعاية الصحية 5.6 مليون دعما لعدد من المستشفيات.
4- المساهمة بـ886 ألف جنيه فى إطار المساهمة فى إجراء العمليات الجراحية الكبرى للفئات الأكثر احتياجًا.
5- توفير آليات الدعم من الدراجات البخارية والأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وكابلات قواقع الأذن بتكلفة قدرها 303 آلاف جنيه.
6- تقديم مساعدات نقدية بمبلغ 10 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية.
7 - تقديم المساعدات بفروع البنك البالغ عددها 94 فرعًا فى كافة محافظات الجمهورية.
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