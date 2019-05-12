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ترامب يحذر من إرجاء الصين لأى اتفاق تجارى مع واشنطن بعد 2020

الأحد، 12 مايو 2019 12:19 م
ترامب يحذر من إرجاء الصين لأى اتفاق تجارى مع واشنطن بعد 2020 ترامب
واشنطن(أ ش أ)
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طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأحد، الصين بإبرام اتفاق تجارى مع بلاده الآن، محذرا إياها من أن الوضع سيكون "أسوأ بكثير" إذا ما استمرّت المفاوضات التجارية خلال ولايته الرئاسيّة الثانية المحتملة.

وغرد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر"للتواصل الاجتماعى" أعتقد أن الصينيين شعروا أنهم تعرضوا لضربة مبرحة فى المفاوضات الأخيرة، حتى أنهم ربما ينتظرون الانتخابات المقبلة 2020، لمعرفة ما إذا كان فى الإمكان أن يحالفهم الحظ ويفوز مرشح ديمقراطى، وفى هذه الحالة سيستمرون فى نهب 500 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة".

وتابع "المشكلة الوحيدة هى أنهم يعلمون أننى سأربح.. وستصبح الاتفاقية أسوأ بالنسبة لهم إذا كان يجب عليهم التفاوض بشأنها فى فترة ولايتى الثانية، لذا من الحكمة أن يعقدوها معنا الآن، ولكنى أحب جمع رسوم جمركية كبيرة".

وكان ترامب قد فرض يوم الجمعة الماضى رسوما جمركية على واردات صينية إلى بلاده تقدر بأكثر من 250 مليار دولار، كما رفِع مؤخرا رسوما من 10 بالمائة إلى 25 بالمائة على ما يساوى 200 مليار دولار من البضائع الصينية.

يذكر أن ترامب كان قد أمر فى وقت سابق ببدء إجراءات تتيح فرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 350 مليار دولار.

ولن يكون هذا الرفع الجديد للرسوم الجمركيّة على الأرجح فاعلا إلا بعد بضعة أشهر، لكن التلويح به يتيح تشديد الخناق على الصين فى المفاوضات التجارية.

 


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