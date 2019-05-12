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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

الأحد، 12 مايو 2019 10:28 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات بورصة قطر - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.94% خاسرة عدد 94.01 نقطة، لتصل إلى مستوى 9933.16 نقطة.
 
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 3.6 مليون سهم بقيمة 50.7 مليون ريال قطرى عبر 1609 صفقة، وارتفع سهمين، وانخفض 32 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
 
وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.79%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.79%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.60%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%.
 

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