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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاستثمار

الأحد، 12 مايو 2019 10:32 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاستثمار بورصة دبى
كتب ــ هانى الحوتى
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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسرا عدد 8.01 نقطة ليصل إلى مستوى 2664.60 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 32.6 مليون سهم محققة ما قيمته 31.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 631 صفقة لـ25 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 16 سهما، واستقرت 4 أسهم .
 
 
وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.18%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.97%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.54%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.70%، فقطاع النقل بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.92%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 2.63%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 1.74%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.25%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.65%.
 
 

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