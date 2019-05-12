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تحرير 323 مخالفة مرورية وتحصيل 6 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الأحد، 12 مايو 2019 04:00 م
تحرير 323 مخالفة مرورية وتحصيل 6 ألاف جنيه غرامات فورية بمطروح حمله امنيه-ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 323 مخالفة مرورية وتحصيل 6 ألاف جنيه غرامات فورية.
 
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 45 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
 
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 
 

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