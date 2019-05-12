تحت شعار "إفريقيا تبتكر".. بدء الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للابتكار

كتب وائل ربيعى

بدأت الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى السادس للابتكار 2019 الذى يتم تنظمه ا سنويًا منذ عام 2014 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وقد تم تنظيم النسخ الخمسة السابقة فى الحرم اليونانى بالتحرير، ثم قصر البارون، وقلعة صلاح الدين، واستقبل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعرض الرابع والخامس ليأخذ بذلك المعرض موقعه على خريطة المعارض الدولية.

وكان إجمالى عدد المعروضات فى الخمس دورات السابقة 1940 فكرة وابتكار، وكان إجمالى عدد الجوائز التى منحت 255 جائزة مقسمة ما بين جوائز مالية وإحتضان بإجمالى تمويل قدره 5 مليون ونصف جنيه، حيث تم إحتضان 18 فائز بمبلغ يقرب من 3 مليون جنيه مصري، أما بالنسبة للنسخة الخامسة للمعرض فقد كان لها النصيب الأكبر فى المعروضات والجوائز، حيث عُرض به أكثر من 680 ابتكار وتم منح عدد 90 جائزة، وزار المعرض 5000 زائر وأكثر من 2 ونصف مليون زائر لصفحة المعرض على مواقع التواصل الإجتماعي.

وينطلق المعرض هذا العام إطلاق شعار إفريقيا تبتكر “Africa Innovates” إعلاءً لتسلم مصر رئاسة الإتحاد الإفريقى مما يعد تتويجا لجهود مصر لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف.

وسيفرد المعرض هذا العام مساحات كبيرة للمبتكرين من الدول الأفريقية والعربية والصين، وكانت الصين هى ضيف شرف النسخة الرابعة وجنوب أفريقيا ضيف شرف النسخة الخامسة "الأخيرة".

ويهدف المعرض إلى فتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية.