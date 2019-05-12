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تجديد حبس المتهم بقتل صديقه بالمرج بسبب خلافات مالية

الأحد، 12 مايو 2019 02:25 م
تجديد حبس المتهم بقتل صديقه بالمرج بسبب خلافات مالية محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المتهم بقتل صديقة بسبب خلافات مالية بالمرج، 45 يوم على ذمة التحقيقات.
 
 
وأقر المتهم بقتل صديقه بتفاصيل ارتكابه الجريمة، بأنه طلب فدية نصف مليون جنيه من أهله، وأنه كان يستعد لشراء "شنيور" لتقطيع الجثة وإخفائها قبل أن يفتضح أمره ويكتشف شقيقه جثة المجنى عليه داخل شقته .
 
وتابع المتهم "عاطف. س"، 42 سنه إنه مر بأزمة مالية واستغل سفر شقيقه باستمرار وطلب منه مفتاح شقته لينفذ فيها جريمته وطلب من صديقه المجنى عليه "ياسين. ج"، 26 سنه أن يأتى معه لإحضار بعض الأغراض الشخصية.
 
 

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