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براءة أمين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين بالجيزة

الأحد، 12 مايو 2019 12:29 م
براءة أمين شرطة من تهمة قتل المتظاهرين بالجيزة المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة أمين الشرطة فريد شوقى فى اتهمه مع آخرين بقتل المتظاهرين خلال يومى 28 و29 يناير من العام 2011.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.
 
 
 
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد حكمت فى عام 2012 بأحكام ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن سنة للمتهمين بتهمة قتل المتظاهرين بمنطقة الجيزة أثناء أحداث يناير من عام 2011.
 
 
 
 
 
 

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قتل المتظاهرين

احداث يناير

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

المستشار محمد سعيد الشربينى

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